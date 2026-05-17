Flotilla domani sciopero generale Salvini | Ringrazio chi lavora al di là delle battaglie navali…
Domani in Italia si terrà uno sciopero generale chiamato dalla Flotilla, un'azione che coinvolge diverse categorie e che viene motivata da motivazioni politiche. Tra i commenti pubblici, il ministro dell’interno ha ringraziato chi continuerà a lavorare al di là delle tensioni e delle battaglie pubbliche legate all’evento. La protesta si svolge in un momento di crescente attenzione politica e sociale, con diverse parti che si preparano a partecipare o a osservare gli sviluppi della giornata.
Domani, lunedì 18 maggio, in Italia ci sarà l’ennesimo sciopero che non riguarda i lavoratori ma che viene chiamato per mere ragioni politiche e, nel caso specifico, per la Flotilla. Alla base della protesta la decisione dell'Usb di raccogliere “l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla”. Tra le motivazioni, si legge nel comunicato, ci sono “la guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l'attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici” che, si dice, “impongono un salto di qualità nella mobilitazione”. Uno sciopero generale che, quindi, non ha collegamenti con i diritti dei lavoratori e con il miglioramento degli strumenti di lavoro ma viene chiamato come mero strumento di lotta politica e di antagonismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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