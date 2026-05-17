Fischi sul Pisa Il Napoli passeggia all’Arena

Durante la partita tra Pisa e Napoli, alcuni tifosi hanno espresso dissenso con fischi rivolti alla squadra di casa. La gara si è conclusa con una vittoria netta del Napoli, che ha dimostrato una prestazione convincente. Al termine dell’incontro, si è parlato di un possibile nuovo allenatore italiano per il Pisa, con l’obiettivo di preparare la squadra alla prossima stagione di Serie B. La società valuta un nome da presentare entro circa venti giorni.

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