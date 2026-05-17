Fischi sul Pisa Il Napoli passeggia all’Arena
Durante la partita tra Pisa e Napoli, alcuni tifosi hanno espresso dissenso con fischi rivolti alla squadra di casa. La gara si è conclusa con una vittoria netta del Napoli, che ha dimostrato una prestazione convincente. Al termine dell’incontro, si è parlato di un possibile nuovo allenatore italiano per il Pisa, con l’obiettivo di preparare la squadra alla prossima stagione di Serie B. La società valuta un nome da presentare entro circa venti giorni.
Pisa, 17 maggio 2026 – Un allenatore che conosca bene la categoria, italiano, da presentare possibilmente nei prossimi 15-20 giorni per preparare una Serie B con un progetto sportivo solido. Una scrematura seria e numericamente corposa di un parco di giocatori che si è disintegrato e ha finito il proprio ciclo. E poi un bagno di umiltà, qualità principale di una Cadetteria che conosciamo a memoria fra opportunità – ai nastri di partenza non siamo più l’ultima della classe, ma una big di categoria – ed enormi insidie. Il tempo, con tanto lavoro da fare, è prezioso. Va sfruttato fin da oggi. Per il resto Pisa-Napoli è l’ennesima maledizione sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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