Firenze inaugurato il sipario d' artista Shamorra di Gianni Asdrubali

Il 16 maggio 2026 a Firenze è stato aperto al pubblico il sipario d’artista intitolato “Shamorra”, realizzato dall’artista Gianni Asdrubali. L’evento si è svolto presso il teatro Cartiere Carrara, dove è stata presentata l’opera in occasione di un’inaugurazione ufficiale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e artisti locali, con un breve intervento dell’autore che ha descritto le caratteristiche del lavoro. La presentazione ha concluso con un momento di confronto tra gli invitati.

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Firenze, 16 maggio 2026 - È stato svelato il sipario d’artista “Shamorra” di Gianni Asdrubali al teatro Cartiere Carrara di Firenze. Si tratta del decimo intervento di una collezione unica in Italia che, dal 2005, ha trasformato il sipario del teatro fiorentino in una grande tela d’autore ospitando opere di Aldo Mondino, Carla Accardi, Getulio Alviani, Mimmo Paladino, Nicola De Maria, Luigi Mainolfi, Pino Pinelli, Lorenzo Puglisi e Fabrizio Plessi. Spettacolare tela di 15 per 6,5 metri, “Shamorra” è stata presentata dal critico d’arte Marco Tonelli e dall’artista, alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e del presidente dell’Associazione Amici della Contemporaneità Teatrale Leonardo Lascialfari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, inaugurato il sipario d'artista Shamorra di Gianni Asdrubali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sipario d’artista. Ecco Shamorra di AsdrubaliIl Teatro Cartiere Carrara di Firenze si conferma uno scrigno unico per l’arte contemporanea. Firenze, inaugurato il nuovo campo di calcetto a RifrediFirenze, 21 marzo 2026 – “Un nuovo campo di calcetto rappresenta un segnale importante per il territorio di Rifredi. Firenze, il nuovo sipario d'artista al Teatro Cartiere Carrara: inaugurata l’opera 'Shamorra' di Gianni AsdrubaliSi chiama Shamorra il sipario d'artista di Gianni Asdrubali svelato sabato al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Si tratta del decimo intervento di una collezione unica in Italia che, dal 2005, ha ... 055firenze.it Sipario d’artista. Ecco Shamorra di AsdrubaliIl Teatro Cartiere Carrara di Firenze si conferma uno scrigno unico per l’arte contemporanea. Ieri è stato svelato ’Shamorra’, ... lanazione.it