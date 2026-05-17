La Fiorentina ha battuto la Juventus con un punteggio che mette in discussione le possibilità dei bianconeri di qualificarsi alla Champions League. La partita ha visto un errore di Ndour, che ha influenzato l’andamento del match. Inoltre, il cambio tattico deciso dall’allenatore della Fiorentina ha portato a una maggiore difficoltà nella fase difensiva della Juventus. La gara si è conclusa con un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri nelle prossime partite di campionato.

? Punti chiave Come ha fatto l'errore di Ndour a condizionare il risultato?. Perché il cambio tattico di Spalletti ha peggiorato la difesa?. Chi potrà sostituire Bremer nel cruciale derby contro il Torino?. Quanto spazio resta alla Juventus per recuperare il quarto posto?.? In Breve Gol di Ndour e Mandragora sanciano la vittoria viola allo Stadium.. Infortunio di Parisi al trentesimo minuto costringe Harrison a entrare in campo.. Bremer riceve un giallo e salta il derby contro il Torino.. Juventus scivola al sesto posto in classifica dopo il ko domestico.. La Juventus scivola al sesto posto in classifica dopo la sconfitta per 2-0 subita in casa dalla Fiorentina, un risultato che mette seriamente a rischio il sogno della Champions League per i bianconeri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina travolge la Juve: sogno Champions a rischio per i bianconeri

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Roma–Fiorentina 4-0 SHOW TOTALE | Juve fuori dalla Champions, Viola scansate

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