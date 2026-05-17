Nella partita di ieri, la squadra di casa ha vinto con un ampio margine sulla Juventus, che ora si trova in difficoltà in Champions League. Dopo il risultato, alcuni ultras si sono radunati fuori dallo stadio, manifestando il loro disappunto. La squadra ospite dovrà affrontare il prossimo impegno per recuperare i punti persi in campionato, mentre le autorità stanno valutando chi debba rispondere delle proteste dei tifosi. La situazione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

? Domande chiave Come può la Juventus recuperare i due punti mancanti in classifica?. Chi dovrà rispondere delle proteste degli ultras fuori dallo stadio?. Perché la squadra è rimasta incapace di scardinare il blocco fiorentino?. Quali risultati servono a Como, Milan e Roma per condannare la Juve?.? In Breve Juventus scivola a due punti sotto la zona Champions dopo il ko del 17 maggio.. Speranze legate a risultati di Como, Milan e Roma nell'ultima giornata.. Proteste degli ultras fuori dall'Allianz Stadium contro la gestione societaria.. Obbligo di vittoria nel derby contro il Torino per mantenere i sogni europei.. La Juventus perde 2-0 contro la Fiorentina all’Allianz Stadium in questa domenica 17 maggio 2026, scivolando a due punti sotto la zona Champions con una sola giornata ancora da disputare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina travolge la Juve: crisi Champions e ultras furiosi

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Fiorentina 1 vs 1 Juventus | Serie A 2025 | Simulazione

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