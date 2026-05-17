Dopo la vittoria per 2-0 contro la Juventus, i tifosi della Fiorentina si sono scattati una foto negli spogliatoi dello stadio, che ricorda un arco di trionfo. La scena ha suscitato reazioni diverse tra i supporter, con alcuni che hanno esultato e altri che hanno espresso amarezza. Nelle ultime ore si è parlato anche di un giocatore che potrebbe essere fermato a lungo a causa di un infortunio durante la partita.

TORINO – Una foto che sa tanto di arco di trionfo: è quella scattata negli spogliatoi dello Stadium, dopo la vittoria della Fiorentina (0-2) contro la Juve. Foto postata sui social da Albert Gudmudsson. Che ha suscitato reazioni diverse: ci sono tifosi che si beano davanti a quest’immagine e altri che avrebbero voluto “più compostezza”, vista la stagione e la situazione di classifica della Fiorentina, di poco sopra la zona retrocessione. PARISI – Situazione seria, invece per Fabiano Parisi che rischia un lungo stop. Su Instagram, Parisi ha postato questo messaggio: “Volevo ringraziare quelli che hanno avuto un pensiero dopo il mio infortunio. Sentire il vostro affetto e la vostra vicinanza mi ha dato tanta forza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: foto da “arco di trionfo” dopo la vittoria sulla Juve. Tifoseria “spaccata”. Parisi rischia un lungo stop

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