Fino all’ultimo… Strage Maldive chi erano Monica e la figlia Giorgia

Da caffeinamagazine.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne, madre e figlia, sono decedute ieri in un incidente avvenuto alle Maldive. Monica Montefalcone, di 51 anni, e la figlia Giorgia Sommacal, di 23, sono state trovate senza vita dopo un episodio che ha coinvolto una imbarcazione. Entrambe avevano una forte passione per il mare e si trovavano in vacanza in quella località. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità locali.

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Sono morte insieme, unite dalla stessa passione per il mare, Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, 51 e 23 anni. La tragedia si è consumata alle Maldive, durante un’immersione nella grotta di Thinwana Kandu, nell’atollo di Vaavu, diventata una trappola mortale. Con loro hanno perso la vita anche Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, partiti a bordo della nave da crociera subacquea Duke of York. Monica era professoressa associata di Ecologia al Distav dell’Università di Genova, mentre Giorgia studiava Ingegneria biomedica e si sarebbe dovuta laureare tra un mese. Sui social, accanto al suo nome, aveva scelto l’icona di un’onda e alcune meduse, piccoli segni di un amore profondo per il mare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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