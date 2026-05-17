Fingono una fuga di gas per derubare un’anziana | rubati Rolex e diamanti da mezzo milione

Due persone hanno messo in atto una truffa fingendo una fuga di gas per entrare in una casa e derubare un’anziana. Hanno fatto esplodere un petardo all’interno dell’abitazione e spruzzato una sostanza urticante nell’aria, rendendo l’ambiente irrespirabile. Durante il colpo, sono stati portati via un orologio di marca e diamanti per un valore stimato di mezzo milione di euro. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando i responsabili.

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