Fiamme nella notte in un' abitazione | persona salvata dai vigili del fuoco

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio, un incendio si è sviluppato al terzo piano di una palazzina in via Torre degli Upezzinghi a Calcinaia. Le fiamme sono scoppiate intorno alle due, per motivi ancora da chiarire. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare il rogo e una persona è stata tratta in salvo. L’incidente ha causato danni alla struttura, ma non si registrano altre persone coinvolte.

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Notte di paura quella tra sabato 16 e domenica 17 maggio in via Torre degli Upezzinghi a Calcinaia. Intorno alle due, per cause da accertare, infatti è divampato un incendio al terzo piano di una palazzina. Le fiamme hanno interessato varie stanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale Sullo stesso argomento Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine, fiamme domate dai vigili del fuocoNella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha... Incendio a Feltre nella notte: fiamme su un agriturismo a Grum, intervento dei Vigili del Fuoco senza feriti. #Veneto #Belluno #Cronaca #Inprimopiano x.com Incendio in un agriturismo, in fiamme il tetto: 17 vigili del fuoco al lavoro nella notteGRUM (BELLUNO) – Incendio nella notte in un agriturismo a Grum, comune di Feltre. Le fiamme hanno coinvolto il tetto dell'edificio poco dopo la mezzanotte e sono state spente da ... ilgazzettino.it Ali in Fiamme - debutto a Melbourne, Australia reddit Auto in fiamme nella notte, cresce l’allarme: Troppi episodi per parlare ancora di fatalitàDue vetture incendiate tra via Petrella e la zona della Croce Rossa: chieste verifiche sulle telecamere di sorveglianza ... giornalelavoce.it