Festa Narnese la vittoria col Pontevecchio vale la permanenza in Eccellenza dei rossoblù

La Narnese ha conquistato la salvezza in Eccellenza regionale dopo aver vinto lo spareggio disputato oggi pomeriggio allo stadio di Ponte San Giovanni contro il Pontevecchio. La partita si è conclusa con il risultato decisivo che ha garantito ai rossoblù di mantenere la categoria, evitando così la retrocessione. L'incontro si è svolto senza ulteriori sviluppi di rilievo e il risultato finale ha confermato la permanenza della squadra in questa divisione.

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