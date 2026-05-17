Festa Inter | trattori per le vie di Milano

A Milano, alcuni trattori sono stati visti attraversare le vie principali durante la festa dedicata alla squadra di calcio. La manifestazione si svolge annualmente e coinvolge tifosi e appassionati, che si sono radunati per celebrare la vittoria della squadra. Durante l’evento, sono stati utilizzati trattori per il trasporto di striscioni e materiali vari. La presenza dei mezzi agricoli ha attirato l’attenzione di passanti e partecipanti, creando un’atmosfera vivace nel centro della città.

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