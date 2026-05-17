Fede e devozione Messina celebra Sant' Annibale Maria di Francia nell' anniversario della canonizzazione

A Messina si è tenuta una cerimonia per celebrare la canonizzazione di Sant'Annibale Maria di Francia, con momenti dedicati alla preghiera e alla devozione popolare. Durante l’evento, sono state benedette gardenie e distribuito il pane preparato secondo le tradizioni di Padre Francia. La giornata ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti religiosi, che hanno condiviso un momento di spiritualità nel rispetto delle usanze locali. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e delle pratiche religiose della comunità.

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