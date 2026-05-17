Fede e devozione Messina celebra Sant' Annibale Maria di Francia nell' anniversario della canonizzazione
A Messina si è tenuta una cerimonia per celebrare la canonizzazione di Sant'Annibale Maria di Francia, con momenti dedicati alla preghiera e alla devozione popolare. Durante l’evento, sono state benedette gardenie e distribuito il pane preparato secondo le tradizioni di Padre Francia. La giornata ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti religiosi, che hanno condiviso un momento di spiritualità nel rispetto delle usanze locali. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e delle pratiche religiose della comunità.
Una giornata intensa vissuta tra fede e devozione, tra il miracolo delle gardenie benedette e la distribuzione del pane di Padre Francia, tra tradizione e rinnovamento. Si sono conclusi ieri in serata, con l'accensione delle luminarie e lo spettacolo dei fuochi, i festeggiamenti in memoria del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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