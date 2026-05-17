FC 26 PROGETTO PERCORSO CARRIERA TOTS | GUIDA ALLA NUOVA EVO A TAPPE

Stasera, 15 maggio, EA Sports ha avviato ufficialmente la prima fase di un progetto chiamato “Percorso Carriera TOTS”. L’obiettivo è introdurre un’evoluzione a tappe nel sistema, con una guida dedicata a questa nuova modalità. L’annuncio è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli in questa fase. La presentazione del progetto riguarda principalmente le modalità di avanzamento e le caratteristiche della nuova versione del percorso.

EA Sports ha rotto gli indugi e ha lanciato stasera, 15 maggio, la prima fase di un percorso evolutivo importante. Si chiama “Percorso Carriera TOTS” e permetterà a un singolo giocatore di scalare le gerarchie fino a diventare un fuoriclasse da 93 OVR. Ecco come funziona il primo step e perché la scelta del giocatore è cruciale. La novità di questo sistema è la progressione programmata. Non è una singola sfida, ma un viaggio in tre atti che trasformerà un attaccante (fino a un massimo di 89 OVR ) in una stella assoluta. Se hai un “pupillo” nel club che è rimasto indietro rispetto ai TOTS attuali, questo è il momento di riportarlo in auge. Tabella di Marcia: La scalata verso il 93. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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