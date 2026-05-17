Il torneo europeo di Ultimate Team si anima con un evento speciale dedicato alla finale di UEFA Europa League. EA Sports ha introdotto le Sfide Creazione Rosa Showdown, che vedono protagonisti due calciatori rappresentanti delle squadre finaliste. Si tratta di Lamare Bogarde, difensore dell’Aston Villa, e Philipp Treu, centrocampista del Friburgo. I giocatori devono affrontare sfide specifiche per ottenere il vantaggio di un +2 OVR, un miglioramento temporaneo del punteggio complessivo del proprio team.

Il palcoscenico europeo infiamma Ultimate Team. EA Sports ha rilasciato le Sfide Creazione Rosa Showdown dedicate a Lamare Bogarde (Aston Villa) e Philipp Treu (Friburgo), i due volti scelti per rappresentare la finalissima di UEFA Europa League. Chi vince sul campo reale otterrà un potenziamento mostruoso di +2 OVR. Ecco l’analisi dei requisiti e su chi conviene puntare subito. Il sistema Showdown mette di fronte due dei centrocampistidifensori più duttili del gioco. Entrambe le carte partono da una solida base di 90 OVR, ma l’upgrade al 92 le trasformerebbe in autentici top player per il meta attuale. Avete pochissimo tempo per decidere: le sfide scadranno poco prima del fischio d’inizio del match reale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, FINALE EUROPEA IN SHOWDOWN: BOGARDE VS TREU, CHI SI PRENDERÀ IL +2 OVR?

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