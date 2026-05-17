Favola della domenica – Il viaggio fantastico

Una bambina di nome Mariella amava viaggiare e aveva già visitato diverse parti dell’Europa e dell’America insieme ai suoi genitori. La sua passione per le avventure l'aveva portata a scoprire luoghi nuovi e culture diverse, accompagnata dalla famiglia durante i loro spostamenti. La sua storia si inserisce in un racconto che si svolge tra gli spostamenti e le esperienze di una giovane viaggiatrice, senza entrare in dettagli personali o giudizi.

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C’era una volta una bambina di nome Mariella che amava molto viaggiare. Con i genitori, aveva girato per l’Europa e parte dell’America. Pensava di aver visto molto più dei suoi coetanei. Per di più, una notte, compì una gita fuori dal comune. Un viaggio in una terra sconosciuta. Sognò che un bambino si trovava dietro l’uscio di casa sua. Si sentì chiamare. Mariella attraversò la porta come fosse inesistente e lo raggiunse. Riavutasi dalla sorpresa, i due si presero per mano. “Mi chiamo Alessandro. Se vuoi, ti conduco in un luogo splendido che non hai mai visto prima”. “Vengo volentieri. Nessuno mi ha mai fatto attraversare una porta di legno massiccio”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Favola della domenica – Il viaggio fantastico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Una domenica di primavera Sullo stesso argomento Favola della domenica – Luce e il tempo“Come balli bene, Lucciola” disse la mamma a sua figlia Luce, chiamandola con un nomignolo. Leggi anche: Favola della domenica – La candela Il #16maggio 1951 è nato #ClaudioBaglioni. 50 anni di hit, da Una favola blu del 1969 a Questa storia che è la mia. La vita è adesso con oltre 4 mln di copie è l'album più venduto della musica leggera italiana. Ed ha il record per un concerto, in 88.756 il 6-6-1 x.com Ho creato un'app perché mio figlio voleva una nuova favola della buonanotte ogni singola notte reddit Favola della domenica – Le fotografieC’era una volta una bambina di nome Camilla che aveva trovato in un cassetto un pacchetto di fotografie. Era proibito rovistare nel comò di mamma Teresa, ... romadailynews.it