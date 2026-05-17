Favola della domenica – Il viaggio fantastico

Da romadailynews.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di nome Mariella amava viaggiare e aveva già visitato diverse parti dell’Europa e dell’America insieme ai suoi genitori. La sua passione per le avventure l'aveva portata a scoprire luoghi nuovi e culture diverse, accompagnata dalla famiglia durante i loro spostamenti. La sua storia si inserisce in un racconto che si svolge tra gli spostamenti e le esperienze di una giovane viaggiatrice, senza entrare in dettagli personali o giudizi.

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C’era una volta una bambina di nome Mariella che amava molto viaggiare. Con i genitori, aveva girato per l’Europa e parte dell’America. Pensava di aver visto molto più dei suoi coetanei. Per di più, una notte, compì una gita fuori dal comune. Un viaggio in una terra sconosciuta. Sognò che un bambino si trovava dietro l’uscio di casa sua. Si sentì chiamare. Mariella attraversò la porta come fosse inesistente e lo raggiunse. Riavutasi dalla sorpresa, i due si presero per mano. “Mi chiamo Alessandro. Se vuoi, ti conduco in un luogo splendido che non hai mai visto prima”. “Vengo volentieri. Nessuno mi ha mai fatto attraversare una porta di legno massiccio”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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