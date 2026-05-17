Falcomicsa tavola | tanti gli ospiti del Festival incontrati nei locali della città falconarese
Durante il Festival FalComics 2026, alcuni dei ristoranti più noti di Falconara Marittima hanno ospitato gli artisti e i partecipanti dell'evento. I locali della città hanno accolto i visitatori tra incontri, scambi di idee e momenti di convivialità, collegando così la passione per il fumetto e la cultura pop alla tradizione culinaria locale. La manifestazione ha coinvolto diverse attività nei locali, creando un ponte tra arte e gastronomia nel centro di Falconara.
FALCONARA MARITTIMA – FalComics 2026 porta a tavola il gusto di Falconara: sono stati infatti alcuni dei ristoranti più apprezzati della città ad accogliere gli artisti ospiti del festival dedicato al fumetto e alla cultura pop. Un’occasione speciale per valorizzare non solo il grande evento che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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