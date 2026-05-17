Il Chelsea ha deciso di affidare a Xabi Alonso la guida tecnica della squadra, lasciando invece Fabregas al Como. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalla società londinese, che ha preferito l'ex centrocampista spagnolo per il ruolo di allenatore. Nel frattempo, il Como si prepara a una partita importante contro il Parma, che potrebbe essere influenzata dall’assenza di Nico Paz, assente per infortunio. La partita si svolgerà in un momento cruciale della stagione e le due squadre si affrontano con obiettivi diversi.

? Punti chiave Perché il Chelsea ha preferito Xabi Alonso a Fabregas?. Come influirà l'assenza di Nico Paz sulla sfida contro il Parma?. Quali sono le probabilità del Como di raggiungere la Champions League?. Cosa significa la decisione di Fabregas per il futuro del club?.? In Breve Como dista due punti dalla quarta posizione per la Champions League.. Serve un punto nelle ultime due giornate per l'Europa League.. Assenza del giocatore Nico Paz per la sfida casalinga contro il Parma.. Chelsea punta su Xabi Alonso per la guida tecnica 2026-27.. Cesc Fabregas resta al Como per almeno un’altra stagione dopo che il Chelsea ha ufficializzato la scelta di Xabi Alonso per la guida tecnica del 2026-27. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabregas resta al Como: il Chelsea sceglie Xabi Alonso

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Cesc Fabregas akan jadi pelatih Chelsea selanjutnya

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Romano: La direzione è chiara da mesi: Cesc Fabregas resterà al Como quest’anno e guiderà il club in Europa. Decisione presa da mesi, come sempre raccontato Cesc non è mai stato un candidato per il Chelsea nonostante le voci; il nuovo allenatore del C x.com

Fabrizio Romano: Il Chelsea ha avuto un incontro diretto con Xabi Alonso e la decisione finale è attesa molto presto. Il Chelsea prevede di annunciare il nuovo allenatore prima del Mondiale, i colloqui stanno accelerando. Il Chelsea ha parlato anche con Iraol reddit

Fabregas innamorato di Como? Oggi sì, ma guardate Xabi Alonso... Non chiederò a Suwarso nuovo contrattoOggi magari sei molto coinvolto, sei contento, si è visto con Xabi Alonso al Real. E magari alla fine non va bene. Cesc Fabregas, quando gli chiedono se è innamorato di Como, e quindi se vuole ... tuttomercatoweb.com