Fabregas resta al Como | il Chelsea sceglie Xabi Alonso

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Chelsea ha deciso di affidare a Xabi Alonso la guida tecnica della squadra, lasciando invece Fabregas al Como. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalla società londinese, che ha preferito l'ex centrocampista spagnolo per il ruolo di allenatore. Nel frattempo, il Como si prepara a una partita importante contro il Parma, che potrebbe essere influenzata dall’assenza di Nico Paz, assente per infortunio. La partita si svolgerà in un momento cruciale della stagione e le due squadre si affrontano con obiettivi diversi.

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? Punti chiave Perché il Chelsea ha preferito Xabi Alonso a Fabregas?. Come influirà l'assenza di Nico Paz sulla sfida contro il Parma?. Quali sono le probabilità del Como di raggiungere la Champions League?. Cosa significa la decisione di Fabregas per il futuro del club?.? In Breve Como dista due punti dalla quarta posizione per la Champions League.. Serve un punto nelle ultime due giornate per l'Europa League.. Assenza del giocatore Nico Paz per la sfida casalinga contro il Parma.. Chelsea punta su Xabi Alonso per la guida tecnica 2026-27.. Cesc Fabregas resta al Como per almeno un’altra stagione dopo che il Chelsea ha ufficializzato la scelta di Xabi Alonso per la guida tecnica del 2026-27. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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