Ex LSU-LPU in Calabria | Zangrillo ascolta le istanze sui contributi

Il rappresentante del Ministero ha ascoltato le richieste degli ex LSU-LPU in Calabria riguardo ai contributi versati nel corso degli anni. Sono state discusse le possibili conseguenze delle promesse fatte da un esponente del governo sui pagamenti e sui diritti dei lavoratori coinvolti. Inoltre, sono state sollevate domande su quali soluzioni tecniche verranno adottate dal Ministero per garantire un orario a tempo pieno, e come queste possano influenzare la situazione contributiva degli interessati.

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