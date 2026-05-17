Ex LSU-LPU in Calabria | Zangrillo ascolta le istanze sui contributi

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante del Ministero ha ascoltato le richieste degli ex LSU-LPU in Calabria riguardo ai contributi versati nel corso degli anni. Sono state discusse le possibili conseguenze delle promesse fatte da un esponente del governo sui pagamenti e sui diritti dei lavoratori coinvolti. Inoltre, sono state sollevate domande su quali soluzioni tecniche verranno adottate dal Ministero per garantire un orario a tempo pieno, e come queste possano influenzare la situazione contributiva degli interessati.

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? Domande chiave Come influenzeranno le promesse di Zangrillo i contributi dei lavoratori? Quali soluzioni tecniche proporrà il Ministero per l'orario a tempo pieno? Perché la Questura di Catanzaro è dovuta intervenire durante l'incontro? Cosa accadrà se le parole del Ministro non diventeranno decreti??? In Breve Incontro a Lamezia tra USB e Ministero per migliaia di dipendenti calabresi. Richiesta di riconoscimento contributi maturati in oltre vent'anni di servizio. Istanza per l . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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