Ex LSU-LPU in Calabria | Zangrillo ascolta le istanze sui contributi
Il rappresentante del Ministero ha ascoltato le richieste degli ex LSU-LPU in Calabria riguardo ai contributi versati nel corso degli anni. Sono state discusse le possibili conseguenze delle promesse fatte da un esponente del governo sui pagamenti e sui diritti dei lavoratori coinvolti. Inoltre, sono state sollevate domande su quali soluzioni tecniche verranno adottate dal Ministero per garantire un orario a tempo pieno, e come queste possano influenzare la situazione contributiva degli interessati.
? Domande chiave Come influenzeranno le promesse di Zangrillo i contributi dei lavoratori? Quali soluzioni tecniche proporrà il Ministero per l'orario a tempo pieno? Perché la Questura di Catanzaro è dovuta intervenire durante l'incontro? Cosa accadrà se le parole del Ministro non diventeranno decreti??? In Breve Incontro a Lamezia tra USB e Ministero per migliaia di dipendenti calabresi. Richiesta di riconoscimento contributi maturati in oltre vent'anni di servizio. Istanza per l . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Sisma 2016, stop al "doppio sconto" sui contributi: l'impresa deve pagare le tasseLa Corte tributaria di Perugia dà ragione al Fisco: l'esonero contributivo va tassato come sopravvenienza attiva.
Controlli straordinari nelle stazioni e sui treni, le attività della polfer in CalabriaQuesta operazione testimonia il costante impegno della polizia ferroviaria nel garantire la tutela dei viaggiatori e del personale Per garantire la...
Mobilitazione storica degli ex LSU-LPU calabresi: incontro con il Ministro Zangrillo - Facebook facebook
Mobilitazione storica degli ex LSU-LPU calabresi: incontro con il Ministro ZangrilloLa mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori ex LSU-LPU della Calabria ha segnato oggi un importante passaggio politico e istituzionale. Nonostante il cambio di sede imposto al presidio, una d ... strettoweb.com
Ex LSU-LPU allontanati dal vertice di Forza Italia, USB: Questa sarebbe la libertà di manifestare?La Questura vieta il presidio davanti al Palasport per l'arrivo di Tajani e Zangrillo. Il sindacato USB attacca: Negata la libertà di manifestare, ma noi ci saremo. cosenzapost.it