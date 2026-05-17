Evento a Praga della Regione Abruzzo per consolidare un mercato turistico in crescita

Un evento si è svolto a Praga promosso dalla Regione Abruzzo con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel mercato turistico dell’Est Europa. La manifestazione ha visto la partecipazione di operatori del settore e rappresentanti istituzionali, con lo scopo di promuovere le attrazioni e le offerte della regione. L’iniziativa si inserisce in un percorso di crescita dei flussi turistici verso il territorio e mira a consolidare l’immagine del brand regionale nel mercato internazionale.

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