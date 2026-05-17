Evaso da una cooperativa di Scalenghe | rapinatore seriale arrestato dopo 40 giorni di latitanza era tornato dalla mamma a Napoli

Nella mattina di domenica 10 maggio 2026, i carabinieri di Napoli hanno arrestato un uomo di 24 anni, trovato nell’abitazione materna nel rione Traiano. L’uomo era evaso il 30 marzo 2026 da una cooperativa sociale di Scalenghe e si trovava in quella casa da circa 40 giorni. Era tornato a Napoli, dove aveva trascorso parte della sua infanzia, probabilmente per rifugiarsi. L’arresto è avvenuto senza incidenti e l’uomo è stato trasferito in caserma.

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