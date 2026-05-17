Evaso da una cooperativa di Scalenghe | rapinatore seriale arrestato dopo 40 giorni di latitanza era tornato dalla mamma a Napoli
Nella mattina di domenica 10 maggio 2026, i carabinieri di Napoli hanno arrestato un uomo di 24 anni, trovato nell’abitazione materna nel rione Traiano. L’uomo era evaso il 30 marzo 2026 da una cooperativa sociale di Scalenghe e si trovava in quella casa da circa 40 giorni. Era tornato a Napoli, dove aveva trascorso parte della sua infanzia, probabilmente per rifugiarsi. L’arresto è avvenuto senza incidenti e l’uomo è stato trasferito in caserma.
Nella prima mattinata di domenica 10 maggio 2026 i carabinieri di Napoli hanno arrestato un italiano di 24 anni, all'interno dell'abitazione della madre, di cui aveva evidentemente nostalgia, situata nel rione Traiano, che era evaso il 30 marzo 2026 da una cooperativa sociale di Scalenghe, dove. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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