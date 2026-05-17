Eurovision vince la Bulgaria ma trionfa Sal Da Vinci quinto | melodia italiana e tricolore sul palco accolti da un boato che lo commuove video

La 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria della Bulgaria, rappresentata da Dara e il suo brano Bangaranga, che ha portato il primo successo storico per il paese. Tra i partecipanti italiani, Sal Da Vinci si è piazzato al quinto posto, ricevendo un caloroso applauso e un boato dall’audience quando è salito sul palco con una melodia italiana e il tricolore. La serata si è svolta nella Wiener Stadthalle di Vienna, con molte esibizioni e momenti emozionanti.

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Alla fine è la Bulgaria a vincere la 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest: Dara, con il suo brano Bangaranga, ha conquistato il palco della Wiener Stadthalle di Vienna, regalando al suo Paese la prima, storica vittoria nella competizione musicale europea. Ottimo comunque il risultato per l’Italia: Sal Da Vinci si classifica al quinto posto. Cala il sipario sulla 70esima edizione della kermesse, quest’anno a Vienna: un’edizione segnata da boicottaggi di fazione, ritiri eccellenti e canzoni-manifesto improntate alla ribellione fluida. La solita declinazione in musica di mode e epopee social, in cui il nostro vincitore di Sanremo ha stravinto nel cuore del pubblico siglando record personali da primo gradino del podio (a dispetto del quinto posto sancito dai giurati ieri). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Eurovision, vince la Bulgaria, ma trionfa Sal Da Vinci (quinto): melodia italiana e tricolore sul palco accolti da un boato che lo commuove (video) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Preyah - Eurovision Bulgaria National Selection 2026 | Interview Sullo stesso argomento Eurovision 2026, trionfa la Bulgaria. Sal Da Vinci è quinto(Adnkronos) – La Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Sal Da Vinci chiude al quinto posto per l'Italia. Eurovision, Bulgaria trionfa, Sal Da Vinci quintoLa Bulgaria vince l'Eurovision 2026, niente da fare per Sal Da Vinci che si piazza quinto, come Lucio Corsi lo scorso anno All’Eurovision 2026trionfa... La Bulgaria vince l'Eurovision, secondo Israele. Sal Da Vinci quinto - Le pagelle x.com Sal Da Vinci quinto posto all'Eurovision... reddit Eurovision, vince la Bulgaria davanti a Israele. Sal Da Vinci si consola con gli streamingLa Bulgaria ha vinto a sorpresa la 70ma edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 con il tormentone Bangaranga di Dara, davanti a ... iltempo.it Eurovision 2026, vince la Bulgaria. Sal Da Vinci nella Top 5 dopo le lacrime sul palcoL'Italia non trionfa all'Eurovision Song Contest ma ottiene un ottimo risultato: Sal Da Vinci scoppia a piangere dopo la sua esibizione ... corrieredellosport.it