Eurovision vince la Bulgaria davanti a Israele Sal Da Vinci si consola con gli streaming
La Bulgaria si è aggiudicata la vittoria alla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 con il brano “Bangaranga” interpretato da Dara, posizionandosi davanti a Israele. Quest'ultima ha ottenuto un forte sostegno dal televoto per la canzone “Michelle” di Noam Bettan, mentre il pubblico presente nella Stadthalle di Vienna ha espresso dissenso con fischi. Nel frattempo, Sal Da Vinci ha trovato conforto negli streaming, senza partecipare alla competizione.
La Bulgaria ha vinto a sorpresa la 70ma edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 con il tormentone “Bangaranga” di Dara, davanti a Israele che ha ricevuto un forte impulso dal televoto per “Michelle” di Noam Bettan, tra i fischi del pubblico della Stadthalle di Vienna. Terza la Romania, solo un quinto posto per l'Italia con “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. La serata finale, svoltasi tra imponenti misure di sicurezza e sotto una pioggia incessante sulla capitale austriaca, ha concluso un'edizione che per il terzo anno consecutivo è stata dominata dalle polemiche sulla partecipazione di Israele, tra le contestazioni in sala e fuori e il boicottaggio deciso da Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia per la guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La Bulgaria, con Dara, vince l'Eurovision. Sal Da Vinci quinto
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