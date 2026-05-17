Eurovision vince la Bulgaria davanti a Israele Sal Da Vinci si consola con gli streaming

La Bulgaria si è aggiudicata la vittoria alla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 con il brano “Bangaranga” interpretato da Dara, posizionandosi davanti a Israele. Quest'ultima ha ottenuto un forte sostegno dal televoto per la canzone “Michelle” di Noam Bettan, mentre il pubblico presente nella Stadthalle di Vienna ha espresso dissenso con fischi. Nel frattempo, Sal Da Vinci ha trovato conforto negli streaming, senza partecipare alla competizione.

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