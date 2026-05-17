La Bulgaria ha ottenuto la sua prima vittoria nella storia del Eurovision Song Contest durante la 70ª edizione della manifestazione. La vittoria è arrivata grazie alla canzone “Bangaranga” interpretata dall’artista Dara. La notizia è stata accolta con entusiasmo e festeggiamenti nel paese, dove si sono radunati fan e sostenitori per celebrare questo risultato storico. La vittoria rappresenta un momento importante per la partecipazione bulgara alla competizione musicale europea.

I bulgari hanno celebrato e applaudito la loro prima vittoria in assoluto al 70esimo Eurovision Song Contest con la canzone di Dara “Bangaranga“. Dara ha trionfato su 24 concorrenti durante la finale di sabato a Vienna, con il ritmo contagioso della canzone e la routine di danza coreografata che hanno conquistato sia gli spettatori che le giurie nazionali. Il concorrente israeliano Noam Bettan ha concluso al secondo posto dopo una gara oscurata dalle proteste contro la partecipazione del Paese. Per l’Italia, Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’ si è piazzato quinto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eurovision, la Bulgaria festeggia la sua prima storica vittoria

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