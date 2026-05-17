Durante la finale dell'Eurovision, Israele si è piazzata al secondo posto. Immediatamente dopo la comunicazione dei risultati, il ministro della difesa ha inviato i suoi complimenti al cantante, definendolo un eroe per aver affrontato con successo un ambiente difficile. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui si sono succeduti vari commenti sulla performance e sulla posizione ottenuta. La competizione si è conclusa con la vittoria di un altro paese, lasciando Israele tra i finalisti più apprezzati.

Israele si è classificato secondo all'Eurovision, immediati i complimenti da parte del ministro della difesa Katz, secondo lui il cantante Noam è stato bravissimo a reggere l'atmosfera ostile L’edizione 2026 dell’Eurovisionsi è tenuta a Vienna edha visto trionfare la Bulgaria, ma Israele si è classificato secondo, rischiando, di nuovo, di vincere la competizione. Quest’anno è stato particolare per il Paese poichéle emittenti televisive si sono anche riunite a gennaio per decidere se fosse giusto o meno che partecipasse.Siccome la maggioranza ha optato per il sì – contrariamente a quanto deciso contro la Russia- alcuni Paesi hanno deciso di boicottare l’evento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurovision, Israele secondo, Katz si congratula: “Noam sei un eroe”

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