Eurovision ascolti clamorosi per Sal Da Vinci | scatta il confronto con Mango e Mahmood-Blanco

La finale dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria della Bulgaria e il quinto posto di Sal Da Vinci. L’evento è stato trasmesso in diretta su Rai1 e ha registrato ascolti molto elevati, con circa cinque milioni di spettatori. Il risultato ha portato a confronti tra le performance di Sal Da Vinci, Mango e Mahmood-Blanco, evidenziando l’interesse della platea per le diverse rappresentazioni musicali. La trasmissione ha coinvolto un’ampia fascia di pubblico durante tutta la serata.

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