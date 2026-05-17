Eurovision ascolti clamorosi per Sal Da Vinci | scatta il confronto con Mango e Mahmood-Blanco
La finale dell’Eurovision Song Contest si è conclusa con la vittoria della Bulgaria e il quinto posto di Sal Da Vinci. L’evento è stato trasmesso in diretta su Rai1 e ha registrato ascolti molto elevati, con circa cinque milioni di spettatori. Il risultato ha portato a confronti tra le performance di Sal Da Vinci, Mango e Mahmood-Blanco, evidenziando l’interesse della platea per le diverse rappresentazioni musicali. La trasmissione ha coinvolto un’ampia fascia di pubblico durante tutta la serata.
La finale dell’Eurovision Song Contest (con la vittoria della Bulgaria e il quinto posto di Sal Da Vinci) è stata seguita ieri sera su Rai1 da 5.033.000 spettatori con il 36% di share, risultando di gran lunga il programma più visto del prime time di sabato 16 maggio e della seconda serata. Al. 🔗 Leggi su Today.it
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