Eurovision 2026 Israele al secondo posto tra polemiche e accuse sul televoto | scoppia la polemica

Da cinemaserietv.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Eurovision 2026 si è concluso con Israele che si è posizionata al secondo posto, suscitando molte discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori. La posizione è stata oggetto di polemiche e accuse riguardo al sistema di televoto, che ha generato critiche e dubbi sulla sua affidabilità. La competizione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, che hanno analizzato con attenzione i risultati e le modalità di voto adottate quest’anno.

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Il secondo posto di Israele all’ Eurovision 2026, conclusosi ieri sera, sta alimentando un acceso dibattito tra social, stampa e addetti ai lavori. La partecipazione di Israele, rappresentata da Noam Bettan con il brano Michelle, è stata oggetto di polemiche e boicottaggi sin dall’inizio dell’anno, con sospetti di manipolazione dei voti. Bettan ha chiuso la sua esibizione con la frase “Am Yisrael Chai”, espressione ebraica che significa “Il popolo d’Israele vive”. Un saluto che ha immediatamente diviso il pubblico: per alcuni un semplice richiamo identitario, per altri un gesto dal forte significato politico in un contesto già delicato. Israele ha poi chiuso al secondo posto dietro alla Bulgaria nella finale dell’Eurovision Song Contest, confermando un risultato di altissimo livello ma accompagnato da fortissime polemiche. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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