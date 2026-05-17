Eurovision 2026 Israele al secondo posto tra polemiche e accuse sul televoto | scoppia la polemica

L’Eurovision 2026 si è concluso con Israele che si è posizionata al secondo posto, suscitando molte discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori. La posizione è stata oggetto di polemiche e accuse riguardo al sistema di televoto, che ha generato critiche e dubbi sulla sua affidabilità. La competizione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, che hanno analizzato con attenzione i risultati e le modalità di voto adottate quest’anno.

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