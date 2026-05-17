La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è conclusa ieri sera al Wiener Stadthalle di Vienna. La vittoria è andata alla rappresentante della Bulgaria, con il brano Bangaranga. Israele ha ottenuto il secondo posto, risultato che ha attirato l’attenzione considerando la posizione raggiunta. La competizione ha visto la partecipazione di diversi artisti provenienti da vari Paesi europei e non solo, con esibizioni che hanno suscitato reazioni variegate tra il pubblico presente e gli spettatori a casa.

Ieri sera si è conclusa la settantesima edizione dell’ Eurovision Song Contest. A trionfare, sul palco del Wiener Stadthalle di Vienna, è stata Dara, rappresentante della Bulgaria, con la sua Bangaranga. Una vittoria a sorpresa, certamente, ma accolta con entusiasmo dal resto d’ Europa. A destare qualche perplessità, invece, è stato il secondo posto dell’israeliano Noam Bettan e della sua Michelle. Per il secondo anno consecutivo, Israele ha ottenuto la medaglia d’argento: un risultato che stride con i fischi che hanno accompagnato ogni esibizione del cantante e, soprattutto, con le proteste che si sono riversate in questi giorni per le strade della capitale austriaca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Eurovision 2026: il secondo posto di Israele stride con la realtà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Bulgaria trionfa allEurovision: secondo Israele, Italia quinta

Sullo stesso argomento

Eurovision 2026, Israele al secondo posto tra polemiche e accuse sul televoto: scoppia la polemicaIl secondo posto di Israele all’Eurovision 2026, conclusosi ieri sera, sta alimentando un acceso dibattito tra social, stampa e addetti ai lavori.

Dara, la cantante della Bulgaria, ha vinto l’Eurovision 2026. Proteste per Israele al secondo posto, Sal Da Vinci al quintoDara ha vinto sabato la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest con il suo contagioso inno da festa “Bangaranga“, regalando al Paese del sud-est...

Sal Da Vinci può vincere l'Eurovision 2026 con il brano Per sempre sì? Secondo Gabriele Corsi, commentatore per l'Italia insieme a Elettra Lamborghini, la risposta è sì. Ne ha parlato ospite a Deejay Chiama Italia, dove presentava il suo nuovo libro Un uom x.com

Eurovision 2026 - Il vincitore è... reddit

Eurovision 2026, Israele al secondo posto tra polemiche e accuse sul televoto: scoppia la polemicaIsraele chiude al secondo posto all’Eurovision 2026 tra polemiche, accuse sul televoto e discussioni sui social. Il caso divide pubblico e addetti ai lavori dopo la finale di ieri. cinemaserietv.it

Eurovision 2026, la classifica finale: vince la Bulgaria, Israele secondo tra le protestePrima vitttoria storica per la Bulgaria, mentre per il secondo anno consecutivo Israele strappa il secondo posto: ecco la classifica finale dell'Eurovision Song Contest 2026 ... movieplayer.it