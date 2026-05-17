Eurovision 2026 Eros Ramazzotti canta Bangaranga della Bulgaria È polemica

Durante l’Eurovision 2026, la Bulgaria ha ottenuto una vittoria inaspettata con la canzone Bangaranga, portando alla vittoria il paese per la prima volta. Pochi momenti dopo, un video ha iniziato a circolare online, mostrando Eros Ramazzotti mentre interpreta quella stessa canzone. Il video ha attirato molta attenzione sui social, diventando rapidamente virale. La sequenza ha suscitato reazioni di vario genere tra gli utenti, portando a discussioni sulla partecipazione e le esibizioni degli artisti italiani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Bulgaria ha vinto a sorpresa l’ Eurovision 2026 con Bangaranga. E poche ore dopo la vittoria di Dara è diventato virale un video in cui Eros Ramazzotti canta la canzone della giovane artista bulgara. Un gesto che ha scatenato la polemica, con molti che lo hanno interpretato come una mancanza di rispetto nei confronti di Sal Da Vinci, rappresentante dell’Italia alla competizione europea dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Eros Ramazzotti canta la canzone della Bulgaria all’Eurovision 2026. Durante il concerto sold out all’Arena 8888 di Sofia, andato in scena lo scorso 24 aprile, Eros Ramazzotti ha sorpreso il pubblico con un omaggio inatteso alla musica bulgara. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Eurovision 2026, Eros Ramazzotti canta Bangaranga della Bulgaria. È polemica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eros Ramazzotti randomly singing Bangaranga during his Bulgarian concert Sullo stesso argomento Leggi anche: La Bulgaria vince l’Eurovision 2026: DARA e “Bangaranga” conquistano Vienna Eurovision 2026, vince la Bulgaria con ?Bangaranga?: quinto posto per Sal Da VinciNonostante i pronostici avversi, Sal Da Vinci ha affrontato la finale dell’Eurovision Song Contest, ieri sera sul palco della Stadthalle, con la... La profezia di Eros Ramazzotti: canta Bangaranga prima della vittoria della Bulgaria all’EurovisionDurante il concerto di Sofia di aprile, il cantante ha sorpreso il pubblico intonando il brano di Dara che poi ha conquistato il microfono di cristallo ... rainews.it Eurovision 2026, Eros Ramazzotti canta Bangaranga della Bulgaria. È polemicaEros Ramazzotti sostiene Bangaranga, vincitrice dell’Eurovision 2026, e sui social cresce la polemica dei fan di Sal Da Vinci ... dilei.it