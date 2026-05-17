Dal 15 al 17 maggio si è svolto l’Europe-Gulf Forum, un vertice che ha riunito per la prima volta capi di Stato e di governo europei con i leader del Consiglio di Cooperazione del Golfo. L’evento si è tenuto nello stesso luogo dove, nel 1827, la flotta ottomana fu sconfitta dalle potenze europee. Durante l’incontro si sono discussi temi legati a energia, sicurezza e strategie di cooperazione tra le due regioni.

Nello stesso luogo in cui nel 1827 la flotta ottomana fu sconfitta dalle potenze europee, si è svolto dal 15 al 17 maggio lo Europe-Gulf Forum, il vertice che si è riunito per la prima volta capi di Stato e di governo del Vecchio Continente con i leader del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Una scelta altamente simbolica per Navarino: l'Europa che torna a guardare verso Sud e verso Est, stavolta non attraverso la forza militare ma tramite accordi commerciali, corridoi energetici e cooperazione sulla sicurezza marittima e migratoria. Ad aprire i lavori è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al primo ministro del Qatar Abdulrahman bin Jassim Al Thani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Europa e Golfo Uniti dalla Via del Cotone: energia, sicurezza e strategie

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