Euritmia a Roma | lo spettacolo dell’Eurythmeum con offerta libera

A Roma si è tenuto uno spettacolo di euritmia presso l’Eurythmeum, un centro dedicato a questa forma d’arte. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico che ha potuto assistere a performance di movimenti corporei tradotti in espressione artistica riconosciuta a livello internazionale. La partecipazione è stata possibile grazie a un’offerta libera, modalità scelta per permettere a più persone di partecipare senza vincoli di prezzo. La serata ha coinvolto diverse esibizioni di euritmia, senza l’intervento di nomi noti o interventi istituzionali.

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? Punti chiave Come si traduce il movimento del corpo in un'arte riconosciuta internazionalmente?. Perché l'offerta libera è stata scelta per questo evento artistico?. Chi sono gli artisti che portano la tradizione di Dornach a Roma?. Dove si inserisce questo spettacolo nel calendario culturale della capitale?.? In Breve Eurythmeum Roma ETS opera nel settore culturale romano da oltre vent'anni.. Percorso formativo strutturato nel 2006 con la Scuola Zuccoli di Dornach.. Attività gratuite a Piazza Vittorio Emanuele II dal 1 al 24 maggio 2026.. Eventi a Campo Marzio tra l'8 e il 17 maggio 2026.. Sabato 23 maggio 2026 alle ore 20.30 l’Eurythmeum Roma Ensemble presenterà uno spettacolo di euritmia aperto a tutti con modalità di offerta libera e consapevole. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Euritmia a Roma: lo spettacolo dell’Eurythmeum con offerta libera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Spettacolo di euritmia dell'Eurythmeum Roma Ensemble Via libera Fip: Cremona va a Roma. Ma l'offerta boom per l'Eur è dell'altra cordataLa giornata di martedì è quella che sancisce il ritorno del grande basket a Roma.