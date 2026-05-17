Esplode la rabbia dopo il ko con la Fiorentina | fischi e contestazione dei tifosi della Juve all’esterno dello Stadium – VIDEO

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, i tifosi della Juventus si sono radunati all’esterno dello stadio e hanno espresso il loro disappunto con fischi e contestazioni. La scena è stata documentata in alcuni video diffusi sui social, mostrando l’atmosfera di tensione tra i supporter e le forze dell’ordine presenti sul posto. La contestazione ha coinvolto un gruppo di persone che ha manifestato il proprio malcontento per il risultato raggiunto dalla squadra.

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