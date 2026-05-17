Esplode la rabbia dopo il ko con la Fiorentina | fischi e contestazione dei tifosi della Juve all’esterno dello Stadium – VIDEO

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, i tifosi della Juventus si sono radunati all’esterno dello stadio e hanno espresso il loro disappunto con fischi e contestazioni. La scena è stata documentata in alcuni video diffusi sui social, mostrando l’atmosfera di tensione tra i supporter e le forze dell’ordine presenti sul posto. La contestazione ha coinvolto un gruppo di persone che ha manifestato il proprio malcontento per il risultato raggiunto dalla squadra.

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di Andrea Bargione Fischi e contestazione dei tifosi della Juve all’esterno dell’Allianz Stadium dopo il ko di oggi contro la Fiorentina: la ricostruzione di quanto successo. (inviato allo Stadium) – La  tensione  accumulata durante i  90  minuti è inevitabilmente deflagrata anche all’esterno dell’impianto, creando  scene di profonda frustrazione. Dopo la  sconfitta bruciante  per  0-2  maturata sul  campo, la folla oceanica di  tifosi  ha atteso l’uscita della  Juventus  per manifestare la propria  rabbia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Il ko interno contro la Fiorentina ha rappresentato la classica goccia decisiva dentro il vaso già colmo di delusioni sportive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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