Esplode la rabbia dopo il ko con la Fiorentina | fischi e contestazione dei tifosi della Juve all’esterno dello Stadium – VIDEO
Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, i tifosi della Juventus si sono radunati all’esterno dello stadio e hanno espresso il loro disappunto con fischi e contestazioni. La scena è stata documentata in alcuni video diffusi sui social, mostrando l’atmosfera di tensione tra i supporter e le forze dell’ordine presenti sul posto. La contestazione ha coinvolto un gruppo di persone che ha manifestato il proprio malcontento per il risultato raggiunto dalla squadra.
di Andrea Bargione Fischi e contestazione dei tifosi della Juve all’esterno dell’Allianz Stadium dopo il ko di oggi contro la Fiorentina: la ricostruzione di quanto successo. (inviato allo Stadium) – La tensione accumulata durante i 90 minuti è inevitabilmente deflagrata anche all’esterno dell’impianto, creando scene di profonda frustrazione. Dopo la sconfitta bruciante per 0-2 maturata sul campo, la folla oceanica di tifosi ha atteso l’uscita della Juventus per manifestare la propria rabbia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Il ko interno contro la Fiorentina ha rappresentato la classica goccia decisiva dentro il vaso già colmo di delusioni sportive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Esplode sempre di più la contestazione dei tifosi della | B sempre più vicina
Sullo stesso argomento
Juve Fiorentina: pioggia di fischi dalle tribune dello Stadium dopo il primo tempo. La reazione dei tifosi dopo i primi 45?di Luca FiorettiJuve Fiorentina: la tifoseria bianconera contesta duramente la squadra al duplice fischio, scontenta per lo svantaggio e la...
"Indegni", "Vergognatevi": la rabbia dei tifosi della Juve dopo la FiorentinaSconfitta pesantissima per la Juventus in ottica qualificazione alla prossima Champions League: allo Stadium la Fiorentina si impone 2-0 (gol di...
Esplode la rabbia dopo il ko Cosa è successo allo Stadium - Facebook facebook
Agrimonda, esplode la rabbia: Dopo 31 anni basta passerelle politiche. Questo territorio merita rispetto - Marigliano marigliano.net/2026/05/agrimo… x.com
Agrimonda, esplode la rabbia: Dopo 31 anni basta passerelle politiche. Questo territorio merita rispettoMARIGLIANO - MARIGLIANELLA - L’annuncio dell’imminente avvio della bonifica dell’area Agrimonda, dopo oltre tre decenni di attese, non è bastato a Agrimonda, esplode la rabbia: Dopo 31 anni basta pas ... marigliano.net
The Bride! è un pasticcio caotico, o un grido di rabbia Too Much Labour? reddit
Cigno ucciso per gioco a Precenicco, esplode la rabbia: crudeltà inaccettabileCigno ucciso a Precenicco, il PAI FVG condanna il gesto e annuncia un esposto alle autorità. nordest24.it