Durante una partita del campionato brasiliano, si è verificato un episodio insolito che ha coinvolto Neymar. In un momento di gioco, il giocatore è stato sostituito, e in diretta si è visto il foglio con i dettagli del cambio, lasciando spazio a svelare l’errore compiuto dal quarto uomo. Neymar si trovava in panchina, dove stava ricevendo un massaggio al polpaccio, quando la sostituzione è avvenuta in modo inaspettato. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Scena difficile da credere durante Santos-Coritiba, 16ª giornata del campionato brasiliano. Neymar era in panchina per un massaggio al polpaccio. Quando il quarto uomo ha alzato il cartello del cambio col numero 7, il brasiliano è schizzato in piedi e si è avvicinato all’arbitro con il parastinco ancora in mano: la sostituzione richiesta dalla panchina era infatti per il numero 31, Escobar, non per lui. La protesta in diretta tv. Per chiarire l’equivoco, Neymar si è fatto consegnare il foglio ufficiale dei cambi e lo ha mostrato alle telecamere: il numero 31 era effettivamente scritto chiaro nel modulo. L’arbitro però non ha cambiato decisione, ha proceduto con la sostituzione e ha estratto il giallo per le proteste reiterate del brasiliano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Errore clamoroso del quarto uomo: Neymar sostituito per sbaglio, in diretta mostra il foglio del cambio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successoL’Inter alza al cielo il 21^ Scudetto, parla Chivu: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato...

Il quarto uomo sbaglia a fare il cambio, Neymar impazziscePomeriggio complicato per il Santos, che perde 0-3 in casa contro il Coritiba con un Neymar particolarmente nervoso.

il Var interviene solo per l'errore clamoroso... A parte che era clamoroso, ho visto interventi che duravano un quarto d'ora per capire se il fallo ci fosse o no... x.com