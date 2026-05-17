A Modena, un padre e suo figlio sono intervenuti e hanno bloccato un aggressore armato di coltello, impedendogli di continuare l’attacco. Secondo quanto riferito, i due sono riusciti a disarmare l’uomo e a neutralizzarlo prima che potesse fare ulteriori danni. La scena ha attirato l’attenzione di testimoni e ha suscitato discussioni sui social e tra le autorità, portando anche a un dibattito pubblico riguardo alle reazioni di cittadini stranieri in situazioni di emergenza.

? Punti chiave Come hanno fatto padre e figlio a fermare l'aggressore armato?. Perché il gesto degli egiziani ha scatenato un dibattito politico?. Cosa chiede Osama dopo aver rischiato la vita per un passante?. Come influirà questo episodio sulle proposte di revoca dei permessi?.? In Breve Osama e Mohammed Shalaby hanno immobilizzato l'aggressore insieme a commercianti pakistani.. Il sindaco Mezzetti e il ministro Piantedosi hanno lodato il senso civico dei cittadini.. La famiglia Shalaby risiede in Italia da trent'anni pur senza cittadinanza italiana.. La Lega sostiene la necessità di rendere revocabili i permessi di soggiorno.. A Modena, due cittadini egiziani sono intervenuti sabato pomeriggio per disarmare Salim El Koudri, il 31enne che aveva investito dei passanti con un’auto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eroi a Modena: padre e figlio bloccano l’aggressore con il coltello

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