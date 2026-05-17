Eroe in bici | ufficiale Col Moschin salva una donna a Modena

Un militare in bicicletta, appartenente all'unità speciale Col Moschin, ha aiutato a salvare una donna coinvolta in un incidente a Modena. Dopo l'impatto di un'auto, il militare si è avvicinato rapidamente e ha prestato i primi soccorsi, agendo con calma e determinazione. È riuscito a fermare un'eventuale emorragia e a stabilizzare la donna fino all'arrivo dei soccorsi. La sua presenza sul posto e le azioni immediate hanno contribuito a evitare conseguenze peggiori per la vittima.

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