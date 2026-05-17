Erasmus+ il Sud accelera | Sicilia prima regione italiana per accreditamenti scolastici

Da orizzontescuola.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, il Sud Italia si è distinto come una delle aree più attive nel programma europeo Erasmus+ dedicato alla mobilità scolastica. In particolare, la regione della Sicilia si è posizionata come la prima in Italia per il numero di accreditamenti scolastici ottenuti nell’ambito di questa iniziativa. Questa tendenza riflette un incremento della partecipazione delle istituzioni scolastiche del territorio in programmi di scambio e formazione all’estero, contribuendo a una maggiore presenza del Sud nel panorama europeo dell’istruzione.

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La geografia della partecipazione italiana a Erasmus+ mostra un dato che negli ultimi anni si è consolidato: il Mezzogiorno è tra le aree più attive del programma europeo per la mobilità scolastica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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