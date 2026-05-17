Equitazione | Simon Delestre si prende il Global Champions Tour a Madrid Vittoria e vetta della classifica

A Madrid, durante la quarta tappa del Global Champions Tour 2026, un cavaliere francese ha ottenuto la vittoria in una gara di equitazione. La competizione si è svolta sul tracciato della capitale spagnola, e la vittoria ha portato il cavaliere in vetta alla classifica generale del circuito. Al termine della prova, è risuonato l'inno francese, simbolo della sua affermazione. La gara ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da diversi paesi, tutti impegnati in un percorso di alta difficoltà.

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A Madrid risuona l’inno francese. Il fortissimo cavaliere Simon Delestre si è infatti preso la vittoria nella gara sul tracciato della capitale spagnola, valida come quarta tappa del Global Champions Tour 2026. In sella a Gatsby du Tillard, il transalpino ha fatto segnare – al jump off, con un netto – il crono di 52.30. Un qualcosa di non replicabile dal resto della concorrenza, a cominciare dal brasiliano Stephan de Freitas Barch a (Chevaux Primavera Imperio Egipcio) che ha si coperto il percorso ridotto in meno tempo – 44.95 – ma incappando in un errore che gli è valso 4 penalità a suo carico; così come successo all’altro francese Antoine Ermann (Floyd des Pres), terzo a 47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Simon Delestre si prende il Global Champions Tour a Madrid. Vittoria e vetta della classifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Equitazione: Nicola Philippaerts si prende Shangai nel Global Champions TourLa tappa di Shanghai del Global Champions Tour parla la lingua belga di Nicola Philippaerts. Equitazione: Global Champions League e Global Champions Tour, tappa di Doha rinviataGlobal Champions League e Global Champions Tour 2026, i più importanti circuiti annuali equestre di salto ostacoli, non partiranno in calendario con...