Energia Meloni scrive a von der Leyen | Estendere deroga al Patto per rispondere a priorità cittadini

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha inviato una lettera all’Unione europea chiedendo maggiore flessibilità sui vincoli dei conti pubblici. La premier ha specificato che tale richiesta mira a rispondere alle esigenze legate all’emergenza energetica e allo stesso tempo garantire priorità ai cittadini. La richiesta si inserisce nel dibattito sulle misure da adottare per gestire la crisi energetica e le conseguenze economiche correlate. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti specifici della comunicazione.

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(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni chiede all’Unione europea più flessibilità sui conti pubblici per affrontare l’emergenza energetica. In una lettera inviata alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, la presidente del Consiglio propone di estendere temporaneamente la National Escape Clause — già prevista per le spese sulla difesa — anche agli investimenti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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