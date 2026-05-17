Energia Meloni scrive a von der Leyen | Estendere deroga al Patto per rispondere a priorità cittadini

Il governo italiano ha inviato una lettera all’Unione europea chiedendo maggiore flessibilità sui vincoli dei conti pubblici. La premier ha specificato che tale richiesta mira a rispondere alle esigenze legate all’emergenza energetica e allo stesso tempo garantire priorità ai cittadini. La richiesta si inserisce nel dibattito sulle misure da adottare per gestire la crisi energetica e le conseguenze economiche correlate. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti specifici della comunicazione.

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