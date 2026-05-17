Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,101 € kWh – 17 Maggio 2026

Da quifinanza.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano ha raggiunto oggi 0,101 euro per kilowattora, secondo il valore del Prezzo Unico Nazionale (PUN). Questo indicatore rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia nel paese. La data di riferimento è il 17 maggio 2026. Nessun altro dato o dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle variazioni recenti o alle cause di questa flessione.

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Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il valore di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 17 Maggio 2026, il PUN si attesta a 0,101 €kWh (pari a 100,76 €MWh), segnando un calo dell’8,4% rispetto a ieri e una diminuzione significativa rispetto alle medie delle ultime settimane. La media degli ultimi 7 giorni è stata di 0,116 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni si è attestata a 0,115 €kWh. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia può variare quotidianamente in base all’andamento della domanda e dell’offerta, oltre che alle dinamiche internazionali delle materie prime. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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