Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,101 € kWh – 17 Maggio 2026

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano ha raggiunto oggi 0,101 euro per kilowattora, secondo il valore del Prezzo Unico Nazionale (PUN). Questo indicatore rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia nel paese. La data di riferimento è il 17 maggio 2026. Nessun altro dato o dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle variazioni recenti o alle cause di questa flessione.

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