emicrania oltre ai farmaci servono ascolto e attenzione

L'emicrania riguarda molte persone e spesso viene trattata con farmaci, ma non basta. Secondo un’esperta di neurologia, è importante che i medici adottino un metodo che consideri anche gli aspetti psicologici e sociali della condizione. La professionista sottolinea che ascoltare attentamente il paziente e prestare attenzione alle sue esigenze può fare la differenza. Questo approccio integrato mira a migliorare la gestione dei sintomi e a offrire un supporto più completo a chi soffre di questa problematica.

NEUROLOGIA. Paola Merlo: «Non va mai tralasciato da parte del medico un approccio integrato del paziente». La Giornata Nazionale del mal di testa, celebrata ieri, è stata dedicata a uno dei disturbi più diffusi e fastidiosi, l’emicrania. Nelle sue forme più comuni riguarda un italiano su 7, ma spesso due di essi non sanno di esserne vittime. «Per questo è importante riconoscere la presenza di una cefalea con l’aiuto di uno specialista, così da poterla affrontare e, dove possibile, gestire», spiega la dottoressa Paola Merlo, responsabile dell’Unità di Neurologia e del Centro Cefalee in Humanitas Gavazzeni, riconosciuto ed accreditato dalla SISC. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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