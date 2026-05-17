Emergenze e mobilità | a Montalto il tavolo per il trasporto sociale

A Montalto si è tenuto un incontro dedicato alla gestione delle emergenze e alla mobilità, con focus sul trasporto sociale. Sono stati affrontati i temi riguardanti l’integrazione dei disabili nei piani di evacuazione predisposti dalla Protezione Civile e le modalità di coordinamento per il trasporto dei soggetti fragili in caso di calamità naturale. L’iniziativa ha coinvolto diversi rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali, con l’obiettivo di migliorare le procedure di assistenza durante situazioni di emergenza.

? Punti chiave Come verranno integrati i disabili nei piani di evacuazione della Protezione Civile?. Chi coordinerà il trasporto dei soggetti fragili durante una calamità naturale?. Quali protocolli operativi uniranno le associazioni di volontariato alle autorità locali?. Perché il progetto M’App è considerato fondamentale per la sicurezza pubblica?.? In Breve Incontro martedì alle 17 al Teatro della Fiaba di Montalto Marche.. Partecipano Antonello Maraldo, Maurizio Frascarelli, Francesco Lusek e Luciana Marozzi.. Progetto M’App coordinato dall'Unione ciechi di Ascoli Piceno e Fermo con Fondazione Carisap.. Obiettivo integrare Aipd e Aism nei protocolli di protezione civile e gestione evacuazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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