Emergenza energetica Meloni chiede una deroga al patto di stabilità La Ue tiepida | La nostra posizione non cambia

In risposta alla crescente crisi energetica, il governo italiano ha presentato una richiesta all’Unione Europea per ottenere una deroga al patto di stabilità. La decisione arriva in un momento di forte preoccupazione per le difficoltà nel settore energetico, che stanno influenzando le politiche nazionali. Mentre la Commissione europea ha risposto mantenendo una posizione invariata, l’Italia insiste sulla necessità di misure straordinarie per gestire questa emergenza. La discussione si svolge in un contesto di tensioni tra le esigenze nazionali e le regole comunitarie.

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Roma, 17 maggio 2026 – L’Italia chiede all’Europa una deroga al patto di stabilità per affrontare la crisi energetica. In pratica evitare che i costi necessari per attuare politiche che contengano i prezzi di gas, petrolio e materie prime non siano conteggiati nel rapporto deficitPil (un deficit sotto il 3% del Pil e un debito sotto il 60% del Pil) che gli Stati della Ue sono chiamati a rispettare. L’Italia chiede la deroga al Patto di stabilità. Lo fa con una lettera scritta dalla premier Giorgia Meloni e indirizzata alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Ma se da una parte i partiti della maggioranza (in particolare la Lega da sempre allergica ai vincoli Ue) esultano, dall’altra le prime reazioni europee paiono quanto meno “fredde”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emergenza energetica, Meloni chiede una deroga al patto di stabilità. La Ue tiepida: “La nostra posizione non cambia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meloni alla Ue: deroga al Patto per l’energia. Replica: posizione non cambiaLa deroga al Patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per la crisi energetica. Blocco di Hormuz, Ance: Emergenza energetica, la deroga al patto di stabilità non può attendere“Ha ragione il ministro Salvini a sollecitare anche oggi un immediato intervento europeo per affrontare questa emergenza energetica senza precedenti. Emergenza energetica, Meloni chiede una deroga al patto di stabilità. La Ue tiepida: La nostra posizione non cambiaLa premier ha scritto una lettera alla von der Leyen per chiedere che, oltre alle spese per la Difesa, anche quelle legate agli aumenti determinati dalla chiusura di Hormuz, possano rientrare nel Nati ... msn.com Italia propone estendere la clausola nazionale agli investimenti per l'emergenza energeticaIl governo italiano richiede una lettura coerente della clausola nazionale per poter utilizzare il programma Safe in condizioni chiare e comprensibili per l'opinione pubblica ... notizie.it Solo tre mesi fa #Draghi chiede scusa per aver sbagliato le politiche finanziarie basate sull'austerity, chiaramente era stato un fallimento. Oggi con due guerre in corso e la crisi energetica Bruxelles vorrebbe imporre l'austerity ? @GiorgiaMeloni #Giorgetti e il x.com