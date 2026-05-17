L'Elleppi ha concluso la stagione con un record di 49 vittorie e nessuna sconfitta, raggiungendo così il traguardo di promozione in Serie C. La squadra, che ha totalizzato tutte vittorie, ha ottenuto risultati che hanno sorpreso molti nel corso dell'anno. Durante le celebrazioni allo Sferisterio, sono stati presenti alcuni ex campioni legati alla storia del club, che hanno condiviso momenti di festa con i giocatori e i tifosi. La stagione si è distinta per la continuità dei successi e l'assenza di battute d'arresto.

? Domande chiave Come ha fatto l'Elleppi a chiudere la stagione senza una sconfitta?. Chi sono le leggende del passato che hanno festeggiato allo Sferisterio?. Come intende la società trasformare la promozione in un progetto sociale?. Quali sfide tattiche dovrà affrontare il coach Dusi in Serie C?.? In Breve Celebrazione allo Sferisterio con la presenza di Paolo Penazzi e Giulio Pinali.. Pasquale De Simone premia la squadra Open Misto campione provinciale.. Andrea Passuti punta su stabilità strutturale e progetti per i giovani locali.. Coach Dusi deve adattare la tattica per la nuova sfida in Serie C.. L’Elleppi festeggia 50 anni di storia allo Sferisterio con una stagione perfetta da 49 successi consecutivi e la promozione in Serie C ottenuta battendo Sesto Imolese per 3-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elleppi, 50 anni e promozione in Serie C: record di 49 successi

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