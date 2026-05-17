Elezioni | Cannizzaro smentisce la rissa citando Milia e Maiolino

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le ultime dichiarazioni sulle elezioni, Cannizzaro ha smentito che ci siano stati episodi di rissa, facendo riferimento alle testimonianze di Milia e Maiolino. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico incentrato su presunti incidenti avvenuti durante la campagna elettorale. La smentita ha suscitato reazioni diverse tra gli osservatori politici e ha influenzato la percezione della credibilità del centrodestra. Non sono stati forniti altri dettagli o commenti ufficiali da parte di altri protagonisti coinvolti.

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? Domande chiave Perché Cannizzaro ha deciso di fare i nomi di Milia e Maiolino? Come ha influito la smentita sulla credibilità del centrodestra? Chi sono i consiglieri coinvolti nel presunto alterco in segreteria? Quali conseguenze avrà questo scontro sulla tenuta della coalizione??? In Breve Cannizzaro cita Milia e Maiolino nel video per smentire l'equivoco comunicativo. L'articolo locale che ipotizzava la rissa è stato rimosso dopo pochi minuti. Il candidato Mimmo Battaglia punta su . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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