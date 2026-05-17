Dopo l’intervista andata in onda, Elena Santarelli ha risposto agli insulti ricevuti sui social, affermando di non invidiare Chiara Ferragni. La showgirl ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione e difendersi dalle accuse che sono emerse online. La discussione si è accesa sui social, dove Santarelli ha condiviso le sue risposte, mantenendo un tono diretto e senza ulteriori commenti. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone che seguono le dinamiche tra le figure pubbliche.

L’intervista di Elena Santarelli a Belve ha sollevato non poche critiche nei confronti della showgirl che sui social è tornata a difendersi dagli attacchi. In particolare da chi l’ha accusata più volte di essere invidiosa del successo di Chiara Ferragni: un’accusa che Elena ha respinto con forza al mittente, spiegando le sue ragioni. Le critiche di Elena Santarelli a Chiara Ferragni. Nel corso dell’intervista rilasciata a Belve, Elena Santarelli ha espresso con grande chiarezza la sua opinione riguardo il Pandoro Gate e lo scandalo che ha travolto Chiara Ferragni. La showgirl in particolare non ha gradito la poca chiarezza dell’influencer e del suo staff nel gestire un progetto di beneficenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elena Santarelli replica agli insulti dopo Belve: “Non invidio Chiara Ferragni”

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