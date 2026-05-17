La megattera conosciuta come Timmy è stata trovata senza vita in Danimarca, segnando la fine di un lungo viaggio nel Mar Baltico. Il suo corpo è stato localizzato recentemente, e le autorità hanno segnalato il rischio di esplosione a causa delle condizioni del suo corpo. La balena aveva attirato l’attenzione di numerosi soccorritori e appassionati durante il suo spostamento tra le acque del Nord Europa. La scoperta è stata comunicata attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Il lungo ed erratico viaggio nel Mar Baltico si è concluso in modo fatale. Dopo settimane di incertezze, tentativi di salvataggio estremi e un aspro dibattito internazionale, le autorità hanno confermato che il corpo senza vita avvistato al largo della Danimarca appartiene a Timmy, la giovane megattera di dieci metri diventata un caso mediatico in tutta Europa. Il disperato tentativo di ricollocarla nel Mare del Nord, costato 1,5 milioni di euro, non è bastato a sconfiggere le gravi condizioni cliniche in cui il cetaceo versava da mesi. Il ritrovamento nel Kattegat e la conferma ufficiale. La carcassa è stata individuata giovedì scorso nei pressi dell’isola danese di Anholt, nello stretto del Kattegat, circa 70 chilometri a sud del punto in cui l’animale era stato liberato lo scorso 2 maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Timmy, la megattera il cui salvataggio aveva tenuto tutti con il fiato sospeso: il suo corpo senza vita ritrovato in Danimarca, “c’è il rischio che esploda”

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BALENA TIMMY: Il colpo di scena che nessuno si aspettava (News Update)

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