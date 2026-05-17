Dubbi sul 730? L' Agenzia delle Entrate apre le porte | un pomeriggio per inviare la precompilata
Mercoledì 20 maggio, l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate a Cesena sarà aperto in via straordinaria per un evento dedicato alla dichiarazione precompilata. L’iniziativa prevede un pomeriggio di apertura al pubblico con l’obiettivo di offrire assistenza e supporto a chi ha dubbi sulla compilazione del modello 730. L’open day si svolgerà presso i locali di via Riccardo Brusi, 231, e rappresenta un’opportunità per i contribuenti di ricevere chiarimenti direttamente dagli operatori dell’ente fiscale.
Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio è in programma l'apertura straordinaria dell'Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Cesena (via Riccardo Brusi, 231) per l’open day dedicato alla dichiarazione precompilata. Durante il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, i cittadini potranno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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