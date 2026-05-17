Dubbi sul 730? L' Agenzia delle Entrate apre le porte | un pomeriggio per inviare la precompilata

Mercoledì 20 maggio, l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate a Cesena sarà aperto in via straordinaria per un evento dedicato alla dichiarazione precompilata. L’iniziativa prevede un pomeriggio di apertura al pubblico con l’obiettivo di offrire assistenza e supporto a chi ha dubbi sulla compilazione del modello 730. L’open day si svolgerà presso i locali di via Riccardo Brusi, 231, e rappresenta un’opportunità per i contribuenti di ricevere chiarimenti direttamente dagli operatori dell’ente fiscale.

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Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio è in programma l'apertura straordinaria dell'Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Cesena (via Riccardo Brusi, 231) per l’open day dedicato alla dichiarazione precompilata. Durante il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, i cittadini potranno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Precompilata al via, 730 disponibili sul sito delle Entrate da giovedìAl via la stagione dichiarativa 2026: dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, saranno disponibili in modalità... ITALCODE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA IN SIGLA ITALCODE S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com Modello 730/2026: da oggi si può modificare e inviare il precompilato. Tutto quello che c’è da sapere (con Istruzioni aggiornate)Dal 14 maggio il 730 precompilato entra nella sua fase operativa. I contribuenti possono accettarlo, modificarlo, integrarlo e trasmetterlo direttamente all'Agenzia delle Entrate. La scadenza per l'in ... orizzontescuola.it 730 precompilato, come gestire i rimborsi degli anni precedentiVoce da gestire con la massima cura nel 730 precompilato sono i rimborsi degli anni precedenti. Ecco come fare. quifinanza.it