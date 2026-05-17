Dopo Panetta c' è Sinner | è lui il nuovo re di Roma dopo 50 anni Mattarella consegna la coppa Meloni | Leggendario

Il 17 maggio 2026 rimarrà nella memoria degli appassionati di tennis come una data storica, quando Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali di Roma, dopo 50 anni dall’ultima vittoria di un italiano. La premiazione è avvenuta alla presenza del presidente della Repubblica, che ha consegnato la coppa al vincitore. La prima ministra ha commentato l’evento definendolo “leggendario”. La vittoria di Sinner rappresenta un nuovo capitolo nel tennis italiano, che torna a festeggiare un grande risultato dopo un lungo periodo.

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