Dopo Panetta c' è Sinner | è lui il nuovo re di Roma dopo 50 anni Mattarella consegna la coppa Meloni | Leggendario
Il 17 maggio 2026 rimarrà nella memoria degli appassionati di tennis come una data storica, quando Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali di Roma, dopo 50 anni dall’ultima vittoria di un italiano. La premiazione è avvenuta alla presenza del presidente della Repubblica, che ha consegnato la coppa al vincitore. La prima ministra ha commentato l’evento definendolo “leggendario”. La vittoria di Sinner rappresenta un nuovo capitolo nel tennis italiano, che torna a festeggiare un grande risultato dopo un lungo periodo.
La Storia è stata scritta oggi e porta la data del 17 maggio 2026. Jannik Sinner riesce in un’impresa che non avveniva da 50 anni, un italiano vincitore agli Internazionali di Roma dopo Adriano Panatta quel 30 maggio del 1976. L’azzurro ha sconfitto il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, dopo. Sotto gli occhi attenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che non ha perso nemmeno un game, il numero uno del mondo allunga la sua lista di record dal momento che in questo giorno speciale e indimenticabile vince il suo sesto Masters 1000 consecutivo. Il gigante del tennis e dello sport mondiale non smette di stupire. La ciliegina sulla torta in questa magica giornata anche la prima vittoria di sempre del doppio italiano, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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