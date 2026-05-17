Dopo Panatta c' è Sinner | è lui il nuovo re di Roma dopo 50 anni Mattarella consegna la coppa Meloni | Leggendario

Da ilgiornale.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è laureato campione del torneo di Roma, diventando il primo italiano a vincere in questa città dopo cinquant’anni. La finale si è conclusa con il tennista che ha alzato la coppa tra applausi e gioia, mentre il presidente della Repubblica ha consegnato il trofeo. La premier ha commentato l’evento definendolo “leggendario”. La vittoria di Sinner rappresenta una svolta storica per il tennis italiano e ha catturato l’attenzione di molti appassionati.

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