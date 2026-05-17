Dopo Panatta c' è Sinner | è lui il nuovo re di Roma dopo 50 anni Mattarella consegna la coppa Meloni | Leggendario
Jannik Sinner si è laureato campione del torneo di Roma, diventando il primo italiano a vincere in questa città dopo cinquant’anni. La finale si è conclusa con il tennista che ha alzato la coppa tra applausi e gioia, mentre il presidente della Repubblica ha consegnato il trofeo. La premier ha commentato l’evento definendolo “leggendario”. La vittoria di Sinner rappresenta una svolta storica per il tennis italiano e ha catturato l’attenzione di molti appassionati.
Dopo mezzo secolo di sogni perduti e speranze smorzate o mal riposte, ci pensa Jannik Sinner a voltare finalmente pagina a Roma Braccia al cielo, la storia è adesso. Dopo mezzo secolo di sogni perduti e speranze smorzate o mal riposte, ci pensa Jannik Sinner a voltare finalmente pagina a Roma e scriverne un'altra meravigliosa. Cinquant'anni dopo Adriano Panatta c'è un italiano che all'ombra del Foro conquista il titolo degli Internazionali e non poteva che essere lui, il nuovo re del tennis a vestire i panni del principe del Foro e spezzare così quello che stava diventando un incantesimo. Dopo il ko in finale subito lo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
SINNER È IL NUOVO RE DI ROMA! 50 ANNI DOPO PANATTA JANNIK RISCRIVE LA STORIA DEL TENNIS!
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Sinner con Mattarella ricordando incontro al Quirinale sono sempre emozionato quando c'è il signor Mattarella... poi su Panatta dopo 50anni abbiamo riportato il torneo a casa...troppo piccolo all'epoca forse neanche i miei erano insieme meraviglia #Sinner x.com
Jannik Sinner è nella storia del tennis e degli Internazionali d’Italia: l’azzurro, cinquant’anni dopo Adriano Panatta nel 1976, trionfa al Masters 1000 di Roma contro Casper Ruud. Il numero uno al mondo diventa così il primo tennista nella storia a vincere 6 torn - Facebook facebook
Dopo Panetta c'è Sinner: è lui il nuovo re di Roma dopo 50 anni. Mattarella consegna la coppa. Meloni: LeggendarioIl numero uno del mondo a caccia della prima affermazione a Roma 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta: la gara in tempo reale ... ilgiornale.it
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