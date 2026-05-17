Domotek promossa in Serie A2 il Coni Calabria | Annata strepitosa e traguardo meritato
La squadra di Reggio Calabria ha ottenuto la promozione in Serie A2 dopo una stagione che il Coni Calabria ha definito “annata strepitosa”. L’annuncio è stato accompagnato da commenti positivi riguardo al risultato, considerato un traguardo meritato. La promozione rappresenta un riconoscimento per il percorso della squadra, che ha saputo distinguersi nel campionato, e ha suscitato soddisfazione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati locali. La vittoria è stata celebrata come un successo per tutto il territorio calabrese.
La Domotek Reggio Calabria conquista la promozione in Serie A2: un risultato che rende orgogliosa l’intera Calabria e conferma quanto il nostro territorio sappia esprimere eccellenze sportive, dirigenziali e umane.A dirigenti, staff tecnico, atleti, tifosi e a tutti coloro che hanno contribuito a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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