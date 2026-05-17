Domotek promossa in Serie A2 il Coni Calabria | Annata strepitosa e traguardo meritato

Da reggiotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Reggio Calabria ha ottenuto la promozione in Serie A2 dopo una stagione che il Coni Calabria ha definito “annata strepitosa”. L’annuncio è stato accompagnato da commenti positivi riguardo al risultato, considerato un traguardo meritato. La promozione rappresenta un riconoscimento per il percorso della squadra, che ha saputo distinguersi nel campionato, e ha suscitato soddisfazione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati locali. La vittoria è stata celebrata come un successo per tutto il territorio calabrese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Domotek Reggio Calabria conquista la promozione in Serie A2: un risultato che rende orgogliosa l’intera Calabria e conferma quanto il nostro territorio sappia esprimere eccellenze sportive, dirigenziali e umane.A dirigenti, staff tecnico, atleti, tifosi e a tutti coloro che hanno contribuito a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Reggio in gioco: Domotek sfida Tricolore per la Serie A2Il PalaCalafiore di Reggio Calabria si prepara ad accogliere una sfida decisiva tra la Domotek Volley e la Volley Tricolore Reggio Emilia.

Leggi anche: Serie C, Domotek stende Acqui Terme in gara uno di semifinale per la A2

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web