Domotek promossa in Serie A2 il Coni Calabria | Annata strepitosa e traguardo meritato

La squadra di Reggio Calabria ha ottenuto la promozione in Serie A2 dopo una stagione che il Coni Calabria ha definito “annata strepitosa”. L’annuncio è stato accompagnato da commenti positivi riguardo al risultato, considerato un traguardo meritato. La promozione rappresenta un riconoscimento per il percorso della squadra, che ha saputo distinguersi nel campionato, e ha suscitato soddisfazione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati locali. La vittoria è stata celebrata come un successo per tutto il territorio calabrese.

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