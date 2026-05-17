Djurgarden-Sirius lunedì 18 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Lunedì 18 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Djurgarden e Sirius, due squadre dell’Allsvenskan. Sirius, guidato dall’allenatore Engelmark, si trova in testa alla classifica e affronta una trasferta sul campo del Djurgarden. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono disponibili le quote di scommessa e i pronostici per l’incontro. La partita si inserisce nel calendario della stagione 2026 della massima divisione svedese di calcio.
Il Sirius di Engelmark continua a volare in vetta all’Allsvenskan e quest’oggi ha in programma la trasferta sul campo del Djurgarden. I blaranderna di Honkavaara sono attualmente quarti in classifica e vengono da 2 vittorie consecutive con ben 10 gol all’attivo. Squadra tornata finalmente a segnare a raffica e a guardare in alto in classifica, dopo due anni di transizione e un profondo rinnovamento dell’organico.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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